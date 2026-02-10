México califica de «muy injusto» que EEUU sancione por enviar petróleo a Cuba

afp_tickers

2 minutos

Es «muy injusto» que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras anunciar que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

«No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto», dijo en rueda de prensa la mandataria izquierdista cuyo gobierno negocia con Washington la forma de apoyar con hidrocarburos a La Habana sin sufrir represalia de su principal socio comercial.

El domingo se informó en Cuba que el suministro de combustible para aviones quedará suspendido por un mes a partir de este lunes a la medianoche.

«Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien», insistió Sheinbaum al lanzar un «llamado internacional» a Estados Unidos para que considere sus sanciones.

La mandataria reconoció que su gobierno ha detenido los envíos de petróleo a Cuba y que sigue negociando con Washington para reanudar las exportaciones.

«Estamos buscando evitar afectaciones a México, que de manera diplomática encontremos la forma para que Cuba reciba el combustible», añadió.

El domingo, la cancillería mexicana informó del envío de dos buques militares con más de 814 toneladas de víveres para Cuba, que atraviesa un momento crítico luego del derrocamiento en una incursión militar estadounidense el 3 de enero del venezolano Nicolás Maduro, uno de sus mayores aliados.

El gobierno de la isla anunció un paquete de medidas para paliar la crisis energética como una semana laboral de cuatro días y teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible.

Además de jornadas más cortas en las escuelas y la reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

sem/lp/nn