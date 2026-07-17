México cancela la alerta de tsunami tras el terremoto que sacudió el sur del país

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Ciudad de México 17 jul (EFE).- El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina canceló de manera oficial la alerta de tsunami que se había emitido para el litoral del Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado esta mañana frente a las costas del estado de Chiapas.

La dependencia naval tomó la determinación después de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos, debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar a las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales de que, tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportan daños materiales ni víctimas humanas hasta el momento.

La mandataria federal precisó que elementos de los tres órdenes de Gobierno continúan realizando recorridos de supervisión en el territorio para evaluar la integridad estructural de las viviendas y coordinar cualquier medida preventiva con las comunidades afectadas.

No obstante, autoridades estatales de protección civil reportaron a una mujer gravemente lesionada al arrojarse desde el segundo piso de un inmueble al momento del sismo, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tapachula.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 hora local con un epicentro localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos definitivos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La fuerte sacudida provocó el desalojo masivo e inmediato de oficinas públicas, comercios y viviendas en diversas localidades chiapanecas, incluyendo el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde la población abandonó los edificios ante la ausencia de una alerta sísmica audible.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó la suspensión temporal de las actividades administrativas en la entidad como medida de seguridad, mientras que, en el estado vecino de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara reportó saldo blanco tras activar los protocolos estatales de revisión en la infraestructura estratégica. EFE

djm/csr/rf