México captura a cuatro reos fugados en Puerto Vallarta tras el operativo contra El Mencho

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- Las autoridades mexicanas capturaron este jueves a cuatro de los 23 reos que se fugaron de la cárcel de Ixtapa en Puerto Vallarta, en Jalisco, durante los hechos violentos registrados este domingo tras el operativo militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de que tras labores de inteligencia e investigación se logró la detención de cuatro de los reos que fueron sacados del penal el día 22, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario y se llevaron a 23 presos.

Tras ello, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de búsqueda, con el despliegue de personal operativo y el inicio de trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo.

Como parte de estas acciones, se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorios, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

“Resultado de estos trabajos coordinados, en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas”, apuntó.

La fuga se registró en medio de una jornada violenta con bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, atribuidos por autoridades federales a una reacción criminal tras el operativo contra Oseguera.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Gobierno federal está apoyando a las autoridades estatales para «la reaprehensión de estas personas».

El Gobierno mexicano ha informado de que los enfrentamientos del domingo causaron la muerte de 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG.

Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

