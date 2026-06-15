México celebra el fin de la guerra en Irán como una “buena noticia para el mundo»

2 minutos

Ciudad de México, 15 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio al afirmar que contribuirá a la estabilidad internacional y favorecerá un descenso en los precios del petróleo, lo que calificó como una «buena noticia el mundo».

“Pues qué bueno. Esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo, lo celebramos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que tras el anuncio el precio del petróleo se redujo a unos 80 dólares por barril, lo cual “ayuda” y es una “buena noticia para el mundo”.

El domingo por la noche el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo de paz y luego lo hicieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades iraníes.

Ese acuerdo, que se firmará el próximo viernes, establece un alto el fuego de sesenta días, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones a Irán y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

“Será un respiro para la economía desde los países hasta la economía personal», remarcó Sheinbaum.

Asimismo, destacó que para algunos países «ya no solo era un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso, de abasto» por lo que indicó que «al abrirse el estrecho de Ormuz, pues nuevamente hay la posibilidad de acceder al petróleo principalmente para los países asiáticos y también para Europa”.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanecía cerrado por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, a lo que EE.UU. respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes. EFE

csr/afs/psh

(foto)(vídeo)