México celebra en Madrid el 215 aniversario de su independencia con «el grito» y mariachis

2 minutos

Madrid, 15 sep (EFE).- México celebró este lunes en Madrid su 215 aniversario de independencia con el tradicional «grito» y las músicas y danzas folclóricas de los mariachis en un acto en el corazón de la capital española cargado de orgullo mexicano.

Fuentes de la embajada mexicana en Madrid explicaron a EFE que el embajador, Quirino Ordaz Coppel, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, entonando tres veces el enérgico «¡Viva México!», tras la tradicional arenga a los Héroes de la Patria.

«La noche estuvo marcada por un ambiente de emoción, orgullo y unidad que hizo resonar a México en el corazón de Madrid», informó la embajada en un comunicado.

No pudo faltar la entonación solemne del Himno Nacional frente a la multitud congregada en la céntrica plaza de Chamberí que, según subrayó la embajada, en anteriores años llegó a ser de mil personas.

En la recepción oficial ante autoridades y cuerpo diplomático, el embajador destacó los lazos compartidos por su país con España y subrayó la relevancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya declarado 2025 como el ‘Año de la Mujer Indígena’, «con el objetivo de reconocer el papel histórico de las mujeres en la construcción de la nación».

Además, Ordaz Coppel destacó la próxima inauguración en Madrid de una exposición de piezas arqueológicas sobre mujeres gobernantes en el Museo Arqueológico Nacional, la Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

También habló del reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México y a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide , así como de la participación de México en la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid como país invitado. EFE

