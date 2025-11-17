México celebra que Ecuador haya rechazado propuesta para instalar bases extranjeras

Ciudad de México, 17 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes el resultado de la consulta popular realizada en Ecuador, en la que la ciudadanía rechazó la propuesta del presidente, Daniel Noboa. para permitir la instalación de bases militares extranjeras en ese país.

“Lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador lo puso a votación y la mayoría dijo: ‘No, no queremos’. Habla también de un sentimiento en América Latina”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El referéndum formó parte de un paquete de consultas impulsadas por el Gobierno ecuatoriano, en medio de una crisis de seguridad por el aumento de la presencia del crimen organizado en el país.

La iniciativa generó un debate regional sobre el papel de la cooperación militar con Estados Unidos.

La propuesta para autorizar la llegada de fuerzas extranjeras -que Noboa justificó como un mecanismo para fortalecer la lucha contra grupos criminales- fue una de las más controvertidas.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el ‘no’ venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, acapararon el mayor rechazo, con un 60,64 % y un 61,65 %, respectivamente.

El presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirá «luchando sin descanso por el país» que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.

Sheinbaum enmarcó el voto ecuatoriano en un contexto regional más amplio, al afirmar que refleja una postura latinoamericana histórica frente a la presencia militar extranjera.

La presidenta mexicana ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de que América Latina fortalezca sus propios mecanismos de seguridad y desarrollo sin recurrir a decisiones que puedan interpretarse como intervencionistas. EFE

