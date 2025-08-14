The Swiss voice in the world since 1935

México celebra reducción «histórica» de la pobreza y dice que modelo «humanista» funciona

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves una reducción “histórica” de la pobreza en el país, gracias al incremento en el salario mínimo, los programas de bienestar y el acceso a los derechos, que demuestran que el “humanismo” impulsado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) «funciona».

“Es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del (ex)presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024. En tan solo dos años. Es una muestra de que el proyecto de la cuarta transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la medición de la pobreza multidimensional correspondiente a 2024, que señala que entre 2022 y 2024 8,3 millones de personas en México salieron de la pobreza.

En ese sentido, la gobernante mexicana explicó que, mientras en 2008 el 44,4 % de la población en el país vivía en pobreza, en 2024 el Inegi reportó que este porcentaje se redujo a 29,6 %.

“Es decir, menos de 30 %. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que el 30 % de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando”, señaló.

Para Sheinbaum, estos resultados demuestran que el modelo de la Cuarta Transformación, como denominó López Obrador a su movimiento político y el cual ha dado continuidad, “funciona, porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad”.

De acuerdo con el Inegi, la pobreza y pobreza extrema se redujo en el país en los últimos seis años.

Según el estudio, la pobreza pasó de 41,9 % en 2018 a 29,6 % en 2024, mientras que la pobreza extrema pasó de 7 % a 5,3 % en el mismo periodo. EFE

