México celebra reducción «histórica» de la pobreza y dice que modelo «humanista» funciona

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves una reducción “histórica” de la pobreza en el país, gracias al incremento en el salario mínimo, los programas de bienestar y el acceso a los derechos, que demuestran que el “humanismo” impulsado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) «funciona».

“Es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del (ex)presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024. En tan solo 2 años. Es una muestra de que el proyecto de la cuarta transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la medición de la pobreza multidimensional correspondiente a 2024, que señala que entre 2022 y 2024, 8,3 millones de personas en México salieron de la pobreza.

En ese sentido, la gobernante mexicana explicó que, mientras en 2008 el 44,4 % de la población en el país vivía en pobreza, en 2024 el Inegi reportó que este porcentaje se redujo a 29,6 %.

“Es decir, menos de 30 %. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que el 30 % de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando”, señaló.

Para Sheinbaum, estos resultados demuestran que el modelo de la Cuarta Transformación, como denominó López Obrador a su movimiento político y el cual ha dado continuidad la mandataria, “funciona, porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad”.

Apuntó que estos indicadores hablan de la “esencia de nuestro proyecto, un proyecto humanista”. Asimismo, dijo que seguirán avanzando para mantener esta reducción de la pobreza en México.

De acuerdo con el Inegi, la pobreza y pobreza extrema se redujo en el país en los últimos seis años.

Según el estudio, la pobreza pasó de 41,9 % en 2018 a 29,6 % en 2024; mientras que la pobreza extrema pasó de 7 % a 5,3 % en el mismo periodo.

Sin embargo, según el estudio, uno de los motivos que lograron este descenso en la pobreza fue la distribución de los programas sociales del Gobierno. EFE

