México celebra su relación comercial «preferencial» con EEUU tras la renovación del acuerdo

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México tiene una relación «preferencial» con Estados Unidos en comparación con otros países tras la renovación por 10 años del tratado de libre comercio norteamericano, dijo el jueves su secretario de Economía.

El acuerdo T-MEC se mantiene vigente hasta 2036, ahora con revisiones anuales a pedido de Washington, que declinó una extensión por 16 años como plantearon México y Canadá.

El gobierno de Donald Trump alegó que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios.

«Afortunadamente el tratado está ahí, sigue vigente», dijo el secretario Marcelo Ebrard en la rueda de prensa diaria organizada por la presidencia mexicana. «Y tenemos una situación francamente preferencial si nos comparamos con los demás países del mundo».

Ebrard destacó la importancia de la renovación en medio de las críticas de Trump contra las condiciones de este tratado de 2020, negociado durante su primer gobierno como una versión modernizada del antiguo TLCAN que estuvo vigente desde 1994.

«A lo que llegamos ayer, desde nuestro punto de vista, era uno de nuestros objetivos principales: que no se retirara Estados Unidos del tratado», insistió el secretario.

La extensión de su vigencia hasta 2036 «reduce la incertidumbre» y eleva «la oportunidad de aumentar las inversiones», añadió.

Las negociaciones directas entre Estados Unidos y México continuarán el 20 de julio en la capital mexicana.

Ebrard destacó además que en la reunión del miércoles los tres países coincidieron en la necesidad de reducir la dependencia de productos de otros mercados como el de China, con el que el ministro descartó por ahora un acuerdo de libre comercio.

«Lo que se quiere hacer es producir en Norteamérica muchísimas cosas pues eso va a fomentar, pienso yo, mucho la inversión y nosotros vamos a participar en ello», agregó.

jla/jt/dg