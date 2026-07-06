México cierra su Mundial con buenas cifras económicas y renovado orgullo por la selección

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Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- México cerró su participación como sede del Mundial 2026 con el partido de octavos de final entre la selección mexicana e Inglaterra, el último encuentro disputado en territorio nacional, un que torneo devolvió al país al centro de la escena futbolística internacional y dejó beneficios, tan solo en la capital, de 1.301 millones de dólares y 1,1 millones de turistas.

La despedida llegó en una jornada cargada de simbolismo. Más allá del resultado deportivo, que dejó a Inglaterra clasificada a los cuartos de final tras imponerse por 3-2 a México, el encuentro representó el cierre de una etapa en la que el país volvió a colocarse en el centro de la escena futbolística internacional.

Tras la eliminación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que México debe sentirse orgulloso tanto del desempeño de la selección como del papel del país así como el de anfitrión.

“Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad (…) la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”, señaló la mandataria.

La gobernante mexicana aseveró que el momento que vivió México fue “de mucho orgullo, esperanza, unidad” y “algo muy especial”.

México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986.

En esta ocasión compartió la organización con Estados Unidos y Canadá, en un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 encuentros, incluido el partido inaugural celebrado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

Cifras récord y beneficios millonarios

La respuesta del público fue uno de los principales indicadores del éxito organizativo. El Mundial registró cifras récord de asistencia en su fase de grupos, con 4,6 millones de espectadores y una ocupación cercana al 100 % de los aforos disponibles.

“La anfitrionía de México fue algo especial, reconocido por todo el mundo. Entonces, tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos”, expresó Sheinbaum.

La victoria de México por 2-0 ante Ecuador en dieciseisavos impuso un récord de celebración en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México donde se congregaron alrededor de 1,4 millones de personas, según cifras oficiales.

Sin embargo, los festejos por el pase de la selección nacional a octavos de final del torneo también dejaron un total de cuatro muertos, tres de ellos por asfixia y uno más de quien se desconocen aún las causas de muerte.

El torneo también impulsó el consumo y el turismo. Tan solo la Ciudad de México, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, captó más de 22.678 millones de pesos (1.301 millones de dólares) y 1,1 millones de turistas durante los partidos del torneo, además, solo en el Estadio Azteca se registró un gasto promedio de alrededor de 2,5 millones de dólares por partido en cerveza.

Aunque aún no existen cifras consolidadas para México, de acuerdo con una estimación de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el Mundial dejará en las tres sedes del país un beneficio de 2.570 millones de dólares, además de que se generará unos 105.000 empleos durante el torneo, especialmente en sectores como el alojamiento.

“Eso es importante porque representa un 0,13 % adicional al PIB”, dijo a EFE Gonzalo Rojón, director de análisis de mercado de The CIU. EFE

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