México combate la piratería de cara a su prohibitivo Mundial

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Una persona recibe el pedido del cliente, otra le cobra y una tercera le despacha la mercancía: no es una transacción por droga, es la compra de una camiseta imitación de la selección mexicana.

La estrategia busca burlar a las autoridades, que han redoblado esfuerzos para combatir la piratería de cara al Mundial de fútbol, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca de la capital mexicana.

Está también el que la ofrece en susurro mientras la mantiene escondida en una bolsa y no la saca hasta terminar la venta.

Y el que las vende campante en su comercio informal, incluso cerca de un grupo de policías impávidos ante una escena tan común en este país como en tantos de América Latina. La camiseta mexicana cuelga de una sombrilla junto a la argentina y la colombiana.

Cuestan entre 10 y 20 dólares, unas 10 veces menos que la camiseta original del ‘Tri’.

México organizó los mundiales de 1970 y 1985. Ahora lo hace junto a Estados Unidos y Canadá, bajo una queja consensuada sobre los altísimos precios de los boletos y la mercancía oficial.

– Calidad «similar» –

Jorge Ruiz compró dos imitaciones de la camiseta de México, una blanca y una verde.

«Ya viene el Mundial y me gustaría mucho traer mi playera cuando México gane», dice este ingeniero de 27 años. Pagó unos 40 dólares.

Ni se molestó en ir a la tienda, donde la camiseta puede acercarse a los 200 dólares: tiene tela especial contra la transpiración, escudo termosellado y hologramas de autenticidad.

Ruiz justifica ese gasto para «alguien muy aficionado». «Yo la quiero nada más para el Mundial, para pasar el rato. Se me hace muy caro».

«La calidad es muy similar, no es lo mismo obviamente, pero sí es muy similar», sostiene por su parte Emanuel Díaz, barista de 25 años, en otro comercio informal en Ciudad de México.

Un conjunto de normas protege la exclusividad comercial del Mundial en México: resguarda marcas, nombres y símbolos de la FIFA y sanciona prácticas que sugieran una relación no autorizada con el torneo.

Así, las empresas que no son patrocinadoras no pueden usar elementos oficiales ni hacer creer que están vinculadas al evento.

De cara al torneo, las autoridades mexicanas emprendieron una campaña antipiratería.

En los tres últimos meses, el ente antipiratería incautó 105.000 piezas apócrifas en tres operativos en zonas comerciales en el casco histórico de Ciudad de México, donde estará ubicado el principal ‘fan fest’ del mundial.

– Decomisos –

En una bodega del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), José Eduardo Saavedra se pasea entre las bolsas llenas de ropa apiñada sin doblar. «Mercancía asegurada», se lee en un papel impreso pegado a cada una.

«50 Adidas», dice más abajo escrito en marcador rojo sobre cinta de embalar: son 50 productos de la marca que fabrica, entre otras, la camiseta oficial de México. El funcionario muestra parte de la mercancía sobre una mesa.

«Los presuntos infractores lo que tendrían que acreditar es que ellos tienen la autorización para utilizar estos logos, estas marcas o en su caso que los productos son originales», explica Saavedra, coordinador a cargo de Marcas Notorias del IMPI.

Una comerciante que pide anonimato ya perdió su mercancía en uno de estos operativos, pero asegura que las autoridades no volvieron más.

Retomó entonces bajo riesgo la venta de camisetas a 14 dólares, las de menor calidad, y casi 40 las más parecidas a las originales.

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