México combate las alertas de viaje de Trump promocionando «su verdadera imagen»

4 minutos

Madrid, 22 ene (EFE).- La Administración de Donald Trump tiene bajo alerta de viaje a 30 de los 32 estados mexicanos. Una advertencia que, según indicó este jueves la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, no ha afectado a la llegada de viajeros y que se contrarresta promocionando la «verdadera imagen» del territorio mexicano.

«¿Cómo lo combatimos? Promocionando la verdadera imagen, lo que es México. Esa es la labor de una Secretaría de Turismo, ser embajadora de las buenas cosas», explica en una entrevista con EFE en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), donde México es en esta 46 edición el país invitado.

2025 fue de hecho para México un año récord en términos turísticos. Los últimos datos disponibles apuntan a que de enero a noviembre recibió 42,6 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 5,8 % respecto al mismo período del año anterior.

La alerta del Ejecutivo estadounidense se remonta a agosto y recomienda no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, mientras que en otros como Baja California, Chiapas o Chihuahua insta a reconsiderar los planes de viaje debido a riesgos para la seguridad.

Los únicos dos en los que se apuesta solo por ejercer las precauciones normales son Campeche y Yucatán.

«Hemos aumentado el turismo. Esto no ha perjudicado», recalca Rodríguez sobre las advertencias de Washington, precisando que cada mes llegan más de 1,5 millones de estadounidenses: «Somos vecinos, pero por supuesto nos une el turismo, que es prosperidad para ambos lugares».

La fortaleza turística de México, en su opinión, es su gente. «Hoy además de sol y playa es turismo comunitario, gastronomía. Lo tiene todo: recursos naturales y cultura sobre todo», agrega la representante del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En esta edición de FITUR, que comenzó el miércoles y se clausura el domingo, están representados los 32 estados mexicanos. «Tenemos un país que está abierto para todas y todos», añade Rodríguez, que considera que la marca diferenciadora es su cultura.

Este año, el país se verá impulsado además por el Mundial de fútbol, que México albergará en verano junto con Estados Unidos y Canadá. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mundialistas mexicanas, y se espera que la celebración atraiga a 5,5 millones de visitantes solo a México.

«Es un gran foro y una ventana de promoción», dice la secretaria sobre la competición.

México muestra este año su atractivo en 1.780 metros cuadrados de exposición, su mayor despliegue hasta la fecha.

En toda la feria, una de las mayores del mundo en el sector, hay 10.000 compañías de todo el globo, un 5 % más que en 2025, así como 161 países o regiones (+3 %) y 967 expositores titulares (+9 %), para un público previsto de más de 255.000 personas.

Llevar a este encuentro a los 32 estados mexicanos se enmarca en una estrategia turística que para seguir incrementando el número de viajeros apuesta fuerte por la promoción, por el incremento del gasto medio y por los mercados emergentes.

A la feria madrileña se sumarán otras 17 a lo largo de 2026, que respecto a años anteriores innova con la presencia en encuentros en Dubái, Brasil y diferentes ciudades de China, Estados Unidos y Canadá, «emisoras de gran cantidad de turistas en México».

«Sin duda para nosotros es un gran objetivo el mercado asiático. Gasta tres veces más que cualquier otro mercado turístico y ha existido un crecimiento muy importante en nuestro país de este mercado. Iniciaremos una promoción en China y Corea del Sur importante este año», concluye la secretaria de Turismo. EFE

mgr/rcf

(Foto) (Vídeo)