México comienza su concentración de tres días con jugadores de la liga local
Ciudad de México, 25 ago (EFE).- La selección mexicana de fútbol comenzó este lunes su concentración de 24 jugadores solo de la liga local en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado al sur de Ciudad de México.
Javier ‘Vasco’ Aguirre recibió permiso de los dueños de los equipos de la liga mexicana de prestarles futbolistas en una semana que no es fecha FIFA. La concentración concluirá este miércoles.
La única condición fue no llamar a elementos del Tri Sub-20, quienes se preparan para el Mundial de su categoría, el cual será en septiembre próximo.
Entre los jugadores que trabajaron este lunes estuvieron el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, delantero de los Rayados del Monterrey; el extremo Diego Lainez y el central Juan José Purata, ambos de los Tigres UANL.
Purata fue llamado de último momento por Aguirre.
Este lunes, ‘el Vasco’, antiguo entrenador del Atlético de Madrid, puso ejercicios físicos y de balón a sus jugadores, que buscan un lugar en la lista final de México para el Mundial 2026.
La mayoría de los futbolistas, salvo el portero Raúl Rangel y Luis Romo, del Guadalajara, no son habituales en las convocatorias de Aguirre, por lo que estos tres días de trabajo les servirán para ganarse un lugar en 2026.
Los siguientes compromisos amistosos de México serán en septiembre, cuando se enfrenten a Japón y Corea del Sur. EFE
