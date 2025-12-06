México confía a sacar provecho de la altitud en la inauguración del Mundial

2 minutos

México, 6 dic (EFE).- La selección mexicana confía en sacar provecho de la altitud del Estadio Azteca sobre el nivel del mar, 2.250 metros, para vencer a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol.

«Tenemos que jugar con la altitud de nuestro estadio, con el apoyo de la gente y el clima; puede ser algo a nuestro favor», aseguró hoy el director deportivo del equipo mexicano, Duilio Davino.

El sorteo del Mundial, celebrado ayer, decretó que la apertura del Mundial será con el partido México-Sudáfrica, una especie de duelo revancha de la inauguración de Sudáfrica 2010, cuando empataron 1-1.

Davino mostró optimismo y celebró que, al conocer los rivales del grupo, ya es posible diseñar un plan de preparación del tri, que enfrentará a Portugal y Bélgica, dos de los ocho mejores equipos del mundo, en la fecha FIFA de marzo.

«Esto ya nos permite armar toda la logística de viajes y la última parte de la preparación», insistió Davino.

Aunque en México celebraron el debut contra Sudáfrica porque está en el lugar 61 del ránking de FIFA, el equipo de Javier Aguirre deberá mostrar su mejor nivel para salir adelante ante un rival con el cual suma en la historia dos triunfos, una derrota y el empate en el Mundial de hace 15 años.

Después de empezar con los sudafricanos, el cuadro de Aguirre, decimoquinto de la lista mundial, enfrentará a Corea, vigésimo segundo equipo del mundo, y cerrará con un rival salido de la repesca entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia y República Checa.

México se clasificó a octavos de finales en todas las Copas del Mundo desde 1994 hasta 2018, pero en Catar 2022 fue eliminado en la fase de grupos.

El equipo pasa por un momento de baja, con dudas en algunas posiciones y pobres resultados en amistosos, lo cual tiene a Aguirre contrarreloj para llegar en el mejor momento a la Copa del Mundo.EFE

gb