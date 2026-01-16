México confirma 500 casos del gusano barrenador en una semana

2 minutos

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- México confirmó 500 casos acumulados más de gusano barrenador del ganado (GBG) en una semana, dando un total de 13.835 hasta el 14 de enero pasado, de acuerdo con los reportes epidemiológicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El pasado 7 de enero, el regulador Senasica daba cuenta de 13.335 registros, lo que supone un aumento semanal de casi 4 % en el total de casos acumulados de GBG en el país registrados desde noviembre de 2024.

El incremento entre el 7 y 14 de enero se concentró principalmente en el sur-sureste, donde históricamente se han acumulado más reportes.

Oaxaca encabezó los aumentos con 116 casos, al subir de 2.055 a 2.171, seguido de Chiapas con 109 (de 5.408 a 5.517) y Veracruz con 74 (de 1.963 a 2.037).

También destacaron Guerrero con 61 (de 109 a 170) y Yucatán con 50 (de 1.537 a 1.587).

Hubo incrementos menores en Estado de México con cuatro (de 7 a 11), San Luis Potosí con cinco (de 2 a 7) y Michoacán con tres (de dos a cinco), mientras que Nuevo León (tres), Querétaro (tres), Morelos (dos) y Jalisco (uno) se mantuvieron sin cambios.

Estados más afectados por el GBG

Por volumen acumulado, Chiapas se mantiene como el estado con más casos (5.517), seguida de Oaxaca (2.171) y Veracruz (2.037).

En un segundo bloque aparecen Yucatán (1.587) y Tabasco (1.100), además de Campeche (694) y Quintana Roo (383).

En paralelo, el informe de la segunda semana epidemiológica contabilizó 628 casos activos en el país.

Por especie, el acumulado nacional mostró afectaciones principalmente en bovinos (9.813) y caninos (1.992).

Les siguieron suinos (743), equinos (684) y ovinos (370).

El reporte también registró casos en humanos (101), caprinos (70), felinos (42) y aves (14), además de fauna silvestre (4) y dos casos en una categoría adicional consignada como “suino, canino” en el tablero del informe. EFE

