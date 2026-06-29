México confirma captura de líder criminal ligado a asesinato de funcionarios capitalinos

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México confirmó este lunes la detención de un sujeto identificado como Jovany ‘N’, quien es señalado como integrante clave de la célula delictiva responsable del homicidio de dos servidores públicos de la Ciudad de México.

El detenido, conocido como ‘La Muñeca’ es señalado como uno de los sujetos que perpetró el homicidio de los funcionarios públicos Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, un crimen ocurrido en mayo de 2025 que motivó el despliegue del operativo de inteligencia en el estado de Morelos.

La dependencia federal detalló que la captura fue el resultado directo de un exhaustivo intercambio de información y seguimiento de líneas de investigación realizado en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Según los informes oficiales de la SSPC, las labores de inteligencia y el análisis técnico permitieron ubicar estratégicamente al objetivo prioritario en las inmediaciones del municipio de Yautepec, en el central estado de Morelos.

El operativo de captura, según confirmó la institución federal, contó con el apoyo fundamental y los trabajos de seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para garantizar la localización precisa del sospechoso en dicha demarcación.

Durante la intervención policial en territorio morelense, las autoridades aseguraron al detenido un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa que contenía diversas dosis de presunta droga.

La SSPC precisó que, tras informarle sobre sus derechos, el presunto delincuente y los objetos decomisados fueron trasladados de inmediato para quedar a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Las dependencias participantes, encabezadas en la confirmación por la SSCP, refrendaron de manera conjunta su firme compromiso institucional de mantener el combate a la delincuencia y continuar con las indagatorias coordinadas para capturar al resto de los implicados.

La detención de este objetivo prioritario se da en un contexto en el que México ha intensificado sus operativos federales y el intercambio de inteligencia entre estados para frenar la violencia de las células delictivas que operan en la periferia de la capital del país. EFE

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