México confirma el hallazgo con vida de dos agentes desaparecidos en el oeste de México

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes del hallazgo con vida de los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 25 de noviembre en el estado mexicano de Jalisco (oeste).

“Los dos agentes de Seguridad y de Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud”, manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Al ser cuestionada acerca de la desaparición ocurrida en la ciudad de Zapopan y que se dio tras labores de investigación sobre los grupos criminales en el estado, la gobernante mexicana detalló que sería el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, quien ofrecería más información del caso.

Minutos más tarde, García Harfuch publicó en su cuenta de X que efectivamente los agentes “se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”.

“Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre, se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”, señaló el mensaje del titular de la SSPC.

Además agradeció la colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, así como el apoyo del gobernador de la entidad Pablo Lemus en la localización de los agentes.

La SSPC precisó que ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, «de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida».

Asimismo, señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, y continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos; y garantizó el acompañamiento «integral» a los elementos y a sus familias, «así como la atención médica, psicológica y todo el apoyo necesario».

La desaparición de los agentes se dio cuando se dirigían a la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, momento en el que se perdió la comunicación con ellos.

Más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el municipio de Zapopan.

Jalisco es considerado como uno de los epicentros de las desapariciones en México, donde el número de personas no localizadas ha aumentado un 250 % en tan solo nueve meses. EFE

