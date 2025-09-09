México confirma la muerte de otro agente de la Marina tras recibir un tiro en práctica

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La Secretaría de la Marina (Semar) de México informó este martes del fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en Puerto Peñasco, en el estado norteño de Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real, caso que se suma al reciente suicidio de otro agente en la entidad de Tamaulipas (norte).

La Semar, a través de su cuenta de X, expresó sus “condolencias, solidaridad absoluta” y respaldo “conforme a lo establecido por la ley” a los seres queridos del elemento que fungía como capitán en el puerto del municipio de Manzanillo.

«La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real», señaló la Semar en un breve publicación.

El lunes, otro agente de la Marina, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas, fue encontrado sin vida dentro del puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.

Versiones señalan a Pérez Ramírez como presunto implicado en una red de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’, la cual fue destapada el fin de semana con el arresto de 14 marinos, funcionarios aduaneros y empresarios supuestamente relacionados con dicha red.

Entre los detenidos, destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, -sobrino político del exsecretario de la Secretaría de Marina (Semar) entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)-, quien fue vinculado a un proceso judicial este martes.

El domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó que se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Según García Harfuch, el arresto de 14 personas implicadas en el contrabando de combustible fue resultado del decomiso en marzo pasado de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas (noreste).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no «hay certeza» de que el capitán Pérez Ramírez haya estado implicado en el caso, y, el lunes, prometió «cero impunidad» en los hechos delictivos.

En marzo pasado, autoridades mexicanas incautaron diez millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas, y luego, a finales de julio, decomisaron 1,8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en el mismo estado.

