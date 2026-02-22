México confirma muerte de ‘El Mencho’ y otros cuatro narcos con ayuda de EEUU

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva, en una operación que contó con la ayuda de EEUU.

Además, durante el operativo en Tapalpa, Jalisco (oeste de México) otros tres miembros del CJNG resultaron heridos de gravedad, mientras que tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.

«Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país», indicó el comunicado. EFE

