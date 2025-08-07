México confirma reunión con presidente de Guatemala la próxima semana en zona fronteriza

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la próxima semana se reunirá con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, un encuentro al que, probablemente, podría unirse el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (…) allá en el sureste. Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

No obstante, la gobernante mexicana, no precisó la fecha de la reunión ni tampoco los temas que abordará con Arévalo.

Asimismo, recordó que en próximos días también se reunirá con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, aunque sin dar una fecha específica.

Sheinbaum y Arévalo tomaron posesión en 2024, pero hasta la fecha no se habían reunido de manera personal. Sin embargo, ya habían sostenido una llamada telefónica en enero de 2025, según confirmó en ese momento Sheinbaum.

La relación entre México y Guatemala se ha fortalecido desde la llegada de Arévalo de León al poder, ya que en mayo de 2024 se reunió en Chiapas con el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para tratar temas relacionados a la seguridad, infraestructura y desarrollo económico en la frontera.

En junio pasado, Guatemala había afirmado que reforzaría sus «acciones en tierra y aire» en la frontera con México tras un «confuso» enfrentamiento armado registrado en Huehuetenango, en el noroeste del país centroamericano, específicamente en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla.

Ambos países comparten alrededor de 965 kilómetros de frontera. EFE

