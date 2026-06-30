México confirma reunión de revisión formal del T-MEC y plantea escenarios de negociación

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 30 jun (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que mañana, 1 de julio, sostendrá la reunión que marcará el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y adelantó posibles escenarios ante las negativas especulaciones sobre el futuro del acuerdo tras las reiteradas declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Para confirmarles que el día de mañana sostendré la reunión prevista en el Tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá”, aseguró Ebrard en un video compartido en su cuenta oficial de X.

Explicó que uno de los escenarios es la “revisión dentro de seis años con una ampliación de vigencia del tratado hasta 2042”, es decir, 16 años más.

Si alguna de las partes se niega a ser parte de esta vía de extensión, detalló, la alternativa es “mantener la vigencia de diez años, que ya tenemos prevista hasta 2036, y hacer una revisión cada año”.

“Hay muchos que opinan que Estados Unidos preferiría tomar el segundo, pero no me gustaría especular”, ahondó el funcionario refiriéndose al segundo escenario con fecha de vigencia del acuerdo en 2036.

También aclaró que, de tomar este camino, los tres países revisarían anualmente algunos temas, pero no todo el tratado, por lo que los asuntos se irían agotando con cada encuentro.

“No quiere decir que cada año vamos a revisar todo el Tratado, vamos a revisar algunos temas, por ejemplo, nosotros traemos 13 temas, Estados Unidos tiene 14, Canadá en su momento planteará los suyos”, destacó.

Ebrard, al igual la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se mantiene confiado en que el tratado trilateral seguirá su curso, de lo contrario, explicó: “No habría habido conversaciones formales a lo largo de todo el año”.

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, el tratado se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

México y Canadá han expresado públicamente su interés en renovar el tratado, mientras que Washington ha dado señales de que busca introducir modificaciones en áreas como el sector automotriz o el acceso al mercado lácteo canadiense. EFE

abz/jmrg/gad