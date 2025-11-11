México congregará a 30 países de la región en InnovaFest Latam para superar retos comunes

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- México acogerá el InnovaFest Latam, un evento que reunirá seis celebraciones, entre ellas el Encuentro Ministerial de Latinoamérica y el Caribe, al que han confirmado su asistencia todos los países de la región durante los días 4 y 5 de diciembre en el central estado de Morelos, vecino a la capital.

La reunión tendrá como objetivo fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología e innovación con un enfoque en políticas públicas, así mismo facilitar la articulación entre gobiernos y academia, e impulsar la resolución de desafíos comunes en la región.

Esta cita congregará a 30 países y a los 45 rectores de las universidades mexicanas para unir a las administraciones, la inversión privada y la academia.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó este martes en una conferencia de prensa que el evento tendrá como temas principales el cambio climático, transición energética, sostenibilidad ambiental, salud y biotecnología, y el uso de la inteligencia artificial aplicada a la ciencia.

“En América Latina estamos tratando de trabajar juntos en la inteligencia artificial. Todo lo que se ha estado haciendo ahora está en inglés (…) por eso nos hemos reunido Chile y México tratando de ver qué podemos hacer en nuestra propia lengua: el español”, explicó Ruiz.

Sumado a este encuentro, el foro celebrará otros cinco eventos, entre ellos el STS Forum (Science and Technology in Society, Ciencia y Tecnología en la sociedad, en español) que buscará cerrar brechas entre los diferentes países del continente y a nivel mundial.

“En este evento se congregan unas 1.500 personas y lo que hace relevante a la reunión es que la comunidad científica convoca a un gran número de empresa que les importa la innovación de todo tipo”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conferencia.

Por otro lado, se realizará una nueva edición de ‘Mentes en Acción’ y la ‘Exhibición de innovación y patentes de LATAM’, en la que 3.773 postulaciones buscarán conectar con fondos de inversión que destinarán 800 millones de pesos (43,6 millones de dólares) en apoyar estos proyectos.

Asimismo, el día 5 de diciembre se entregarán los Premio a la Innovación Mexicana 2025 y a los creadores del Futuro LATAM.

“El foro tiene como objetivo analizar soluciones y construir propuestas frente a los grandes retos que tiene nuestra sociedad de la región latinoamericana”, explicó Margarita González, gobernadora del estado de Morelos.

Con este evento, el estado busca posicionarse “como una capital del conocimiento científico y turismo-científico”. EFE

