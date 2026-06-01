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México considera «importante» investigar posibles irregularidades elecciones en Colombia

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes respetar la «voluntad popular» en las elecciones presidenciales de Colombia y consideró «importante» que se investiguen las denuncias sobre posibles irregularidades planteadas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato de izquierda Iván Cepeda.

«Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia.

Sheinbaum se refirió a los cuestionamientos expresados por Petro tras la divulgación del recuento de la primera vuelta, que dio como ganador al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con el 43,74 % de los votos, por delante de Cepeda, quien obtuvo el 40,9 %, por lo que ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio. EFE

csr/afs/rcf

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