México considera «importante» investigar posibles irregularidades en comicios en Colombia

3 minutos

Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes respetar la «voluntad popular» en las elecciones presidenciales de Colombia y consideró «importante» que se investiguen las denuncias sobre posibles irregularidades planteadas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato de izquierda Iván Cepeda.

«Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia.

Sheinbaum se refirió a los cuestionamientos expresados por Petro tras la divulgación del recuento de la primera vuelta, que dio como ganador al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con el 43,74 % de los votos, por delante de Cepeda, quien obtuvo el 40,9 %, por lo que ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

La presidenta añadió que, si bien México respeta la autodeterminación de los pueblos, considera necesario dar seguimiento a las denuncias formuladas por el mandatario colombiano.

“Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, manifestó.

Petro rechazó los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional y aseguró que, como presidente, no acepta el preconteo, mientras espera el escrutinio oficial. Por su parte, Cepeda también expresó dudas sobre las cifras y habló de un presunto desfase de 885.000 personas en el censo electoral.

Ante ello, Sheinbaum insistió en que es necesario revisar las acusaciones antes de emitir conclusiones definitivas.

“Ya hay una denuncia por parte del presidente Petro, ¿no? Hay que estar atentos del conteo de los votos”, señaló.

La mandataria reconoció además una cercanía ideológica con el proyecto político encabezado por Petro y con las fuerzas progresistas de la región.

En ese contexto, vinculó el proceso electoral colombiano con lo que considera una ofensiva internacional de grupos de ultraderecha contra gobiernos progresistas.

“Y esa es la visión que a través, sí, de campañas mediáticas y de ultraderecha de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo se articulan y tienen dinero para influir en las redes sociales”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que estas campañas buscan influir en los procesos políticos de distintos países y defendió la necesidad de fortalecer la información pública y el debate político frente a esas estrategias.

No obstante, reiteró que la decisión final corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos y recordó que la contienda aún no concluye.

“Y ahí hay segunda vuelta. Entonces, hay que esperar también a la segunda vuelta”, concluyó. EFE

csr/afs/psh

(foto)(vídeo)