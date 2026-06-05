México considera «prioritaria» la búsqueda de la periodista secuestrada en Veracruz

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Ciudad de México, 5 jun (EFE).- La fiscal general del estado mexicano de Veracruz (este), Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada hace tres días en su domicilio, es «prioritaria» y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales.

En la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Coatzacoalcos (Veracruz), la titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que «ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento».

Sin dar más detalles, Jiménez explicó que las fuerzas de seguridad están realizando recorridos de búsqueda por varios municipios de Veracruz, en los que también participan efectivos federales de la Secretaría de la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina o Guardia Nacional.

«Además se están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima (…) En un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer», indicó la funcionaria de la Fiscalía de Veracruz.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, añadió que, por el momento, no se sabe «cuál es la causa» del secuestro de la periodista porque las investigaciones continúan, al tiempo que destacó que «lo más importante en este momento es encontrarla».

«Y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada (secuestrada) por estas personas que todos vimos en un video», remarcó.

La mandataria afirmó que hay «mucho trabajo» para garantizar la protección de los periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para los comunicadores.

«Está trabajando muy bien la gobernadora y estamos trabajando con ella para garantizar la paz y la seguridad para los periodistas y para toda la población de Veracruz», concluyó.

Roxana Berenice Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, sur del estado, tras la irrupción violenta de un grupo de hombres armados en su domicilio, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.

Organismos internacionales como Artículo 19 o Amnistía Internacional exigieron a las autoridades federales y estatales «desplegar todos los recursos necesarios para su búsqueda», así como mantener informada a la familia de la víctima.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos 28 periodistas se encuentran actualmente desaparecidos en México, una de las manifestaciones más extremas de la violencia contra el derecho a informar.

Además, el país ocupa el puesto 122 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF. EFE

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