México continuará acuerdo con médicos cubanos pese a retirada de países latinoamericanos
Ciudad de México, 25 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la continuidad de la cooperación sanitaria con Cuba y aseguró que mantendrá el acuerdo de contratación de médicos cubanos, pese a que varios países de América Latina, como Honduras y Guatemala, han cancelado recientemente estos programas bajo presión de EE.UU.
“Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, al recordar que los especialistas cubanos fueron cruciales durante la pandemia y que actualmente atienden zonas remotas donde México tiene déficit de personal. EFE
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