México continuará contratando médicos cubanos pese a retirada de países latinoamericanos

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la continuidad de la cooperación sanitaria con Cuba y dijo que mantendrá las contrataciones de médicos cubanos, pese a que varios países de América Latina, como Honduras y Guatemala, han cancelado estos programas bajo presión de EEUU.

“Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, al recordar que los especialistas cubanos fueron cruciales durante la pandemia y que actualmente atienden zonas remotas donde México tiene déficit de personal. EFE

