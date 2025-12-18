México coordina grupo para tratar el caso de violación a indígena tras condena de CorteIDH

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que será la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la responsable de coordinar los grupos de trabajo en el caso de la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en 2007, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenara al país como responsable.

“Rosa Icela (Rodríguez) está coordinando este grupo de trabajo, en cuanto lo tengamos lo informamos. Está, por supuesto, la gobernadora de Veracruz (Rocío Nahle)”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional sobre este caso ocurrido en el estado mexicano de Veracruz.

La titular del Ejecutivo explicó que en la resolución hay una “serie de recomendaciones” y afirmó que “se va a dar cumplimiento a todas las resoluciones”, además de apuntar que “muchas de ellas tienen que ver con atención a víctimas o no repetición”.

“Son varias recomendaciones y a todas se les va a dar cumplimiento y les informaremos muy pronto a qué institución les corresponden”, detalló tras agregar que en el pago de la reparación a la víctima está también contemplada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Esta respuesta por parte de la gobernante mexicana se da luego de que la CorteIDH condenó el martes al Estado de México como responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena náhuatl monolingüe, Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, en 2007.

Según la sentencia notificada a las partes involucradas en el proceso, el Tribunal internacional constató que Ascencio, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz, fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.

«La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima (…) La violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario», cita el texto de la CorteIDH.

La Corte ordenó al Estado mexicano implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ascencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables, así como fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia. EFE

abz/jsm/jrh

(foto)