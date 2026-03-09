México crea 182.778 empleos formales en febrero

2 minutos

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- La economía mexicana creó 182.778 empleos formales en febrero y acumula 174.674 en el primer bimestre del año, tras la pérdida de 8.104 puestos de trabajo en enero, según informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con estos datos, el IMSS eleva a 22.691.750 el total de empleos formales en el país, lo que representa un avance mensual del 0,8 % y el mismo porcentaje anual.

Según el instituto, el crecimiento interanual es la «cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de febrero».

El IMSS cerró el 2025 con la creación neta de más de 278.000 empleos formales, con un total de 23,89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas advierten que presenta un retrato parcial porque en el país casi 55 % de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales en lo que va de año son el de comunicaciones y transportes, del 11 %; el comercio, del 3,9 % y la electricidad.

El instituto también informó de un incremento anual nominal del 7,2 % en el salario medio, que alcanzó los 664,1 pesos diarios (unos 37,30 dólares) en febrero “el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro”, apuntó.

El organismo también registró más de 1,02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 2,5 %, esto se explica «por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas».

Además, precisó que, durante febrero, se registraron 59.017 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 494 pesos mexicanos (27,74 dólares).

Finalmente, el organismo apuntó que en el séptimo mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1,25 millones de personas beneficiadas por dicha reforma. EFE

