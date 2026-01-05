México critica la “ineficiencia” de la ONU tras la intervención de EE.UU. a Venezuela

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, criticó este lunes la “ineficiencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para contener conflictos internacionales tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”, dijo el De la Fuente durante la inauguración de la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026 en Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) añadió que, lejos de consolidar «un frente común en defensa del Estado de Derecho, la comunidad internacional se encuentra dividida, y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad”. EFE

