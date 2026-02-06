México debe asumir «iniciativa diplomática» entre EEUU y Cuba, urge exembajadora

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- Ante la «grave» crisis humanitaria que vive Cuba profundizada por la presión de Estados Unidos, México debe asumir su «tradición» e impulsar una «iniciativa diplomática» de mediación entre las dos partes para evitar que escale el conflicto, urgió este viernes en una entrevista con EFE Roberta Lajous, embajadora de México en La Habana entre 2002-2005.

«México no se puede quedar cruzado de brazos. Entonces, yo creo que sería más eficaz la búsqueda de un diálogo entre ambas partes (…) México tiene una gran tradición diplomática y debe echar mano de su historia y de sus recursos humanos», subrayó la antigua representante diplomática en la isla bajo la presidencia de Vicente Fox (2000-2006).

A su juicio, Cuba está sufriendo un «grave problema» a causa de los aranceles anunciados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, contra los países que le suministren petróleo, de modo que reclamó a la diplomacia mexicana que impulse un «acercamiento» entre las dos partes para evitar una crisis humanitaria con consecuencias «devastadoras».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido varias veces que siempre ha «puesto la mesa» para mediar en el conflicto, ofreciéndose a acoger las futuras negociaciones, si bien ha puntualizado que eso dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.

Sin embargo, la exembajadora en Cuba considera que su país debería tener una aportación «más constructiva que la sede», ya que -añadió- «estamos llamados a buscar un acercamiento» entre Washington y La Habana.

Por ello, aseguró, México debe tener un «papel activo en la crisis cubana» en lugar de estar «mandando limosnas» a la isla caribeña, en referencia al envío de ayuda humanitaria anunciado por Sheinbaum.

«Enviar petróleo sería suicida»

Respecto al envío de petróleo a Cuba, dependiente de la importación de carburantes, Lajous afirmó que actualmente sería «suicida» por las medidas coercitivas impulsadas por la Casa Blanca.

«Estados Unidos está mandando ayuda humanitaria a Cuba y México no tiene porqué no mandarla. El petróleo ya es otra cosa (…) México no lo ha dicho claro, pero parece que se han frenado esas exportaciones a causa de esta medida impositiva del Gobierno de Trump», apuntó Lajous antes de asegurar que ningún país está mandando crudo a la isla.

En su opinión, esta situación es una «tragedia» para los cubanos, quienes «no tienen electricidad, no tienen que comer y no hay transporte para llevar los alimentos de los productores a los consumidores».

Por todo ello, apeló a la tradición diplomática de México y a su papel en distintos problemas de la región para que lidere esas conversaciones a tres bandas con el objetivo de que los cubanos «no sufran».

Gestos políticos para «sentarse en la mesa» de negociación

Para lograr una distensión, la antigua representante diplomática señaló que ambas naciones tienen que «poner de su parte para sentarse a la mesa».

«Los cubanos tienen que poner de su parte para poder sentarse a la mesa. No es posible seguir defendiendo un sistema económico que ha fracasado y que tiene a la gente teniendo hambre. Y por otro lado, por parte de los Estados Unidos, pues es absurdo seguir insistiendo en un embargo económico que no ha dado resultados durante 60 años», sentenció Lajous, veterana diplomática quien también ha sido embajadora mexicana en Bolivia (2007-2010) y España (2014-2020)

Y todo ello bajo la mediación de México, que -advirtió- puede llegar a sufrir las consecuencias de la crisis con un incremento de la migración cubana hasta su territorio.

Desde la Casa Blanca se volvió a insistir el pasado jueves que están en negociaciones con La Habana, una afirmación que el Gobierno del presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, sigue negando pese a que se dicen abiertos a mantener ese diálogo. EFE

