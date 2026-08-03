México decomisa 4,4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en aguas del Pacífico

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- Miembros de la Marina de México decomisaron este lunes, en el sur del país, cuatro embarcaciones menores que transportaban aproximadamente 4,4 toneladas de cocaína y detuvieron a 16 presuntos delincuentes, en aguas del Océano Pacífico.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la incautación fue resultado de distintas acciones.

La primera de ellas se realizó frente a las costas de Oaxaca, donde personal naval localizó dos embarcaciones menores que navegaban de “manera sospechosa”.

Tras efectuar una inspección, los agentes lograron decomisar 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, además de seis motores fuera de borda.

En esa acción se detuvo a 10 personas.

En otro evento, en las costas de Chiapas, las autoridades incautaron dos embarcaciones menores que transportaban 24 bultos con presunta cocaína y un peso aproximado de 1.423 kilos, además de más de 2.000 litros de combustible y detuvieron a seis personas.

Aunado a ello, la SSPC informó que en Nayarit, durante recorridos terrestres en el municipio de Bahía de Banderas, en el poblado Aguamilpa, elementos de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión.

En esa acción un agente naval resultó herido y un agresor perdió la vida, además de que se decomisó un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

En acciones contra la producción de drogas sintéticas, en Culiacán, Sinaloa, en el poblado Península de Villamoros, Sinaloa, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló en sus redes sociales que con estas acciones se logró evitar que “millones de dosis llegaran a las calles” y se afectó de “manera significativa” las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

Las personas detenidas y las sustancias decomisadas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Las acciones ocurren luego de que a finales de julio, México decomisara que se ha detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico.

De acuerdo con información oficial, durante la actual Administración federal la Marina ha incautado ya más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del Gobierno de Estados Unidos para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país. EFE

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