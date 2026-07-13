México denuncia ante Justicia de EEUU muerte de 17 connacionales en acciones migratorias

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Ciudad de México, 13 jul (EFE).- El Gobierno de México presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en ese país a manos de autoridades migratorias, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, en una nueva escalada de las acciones emprendidas por su administración ante presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.

«El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales», anunció la mandataria en su conferencia matutina.

La presidenta precisó que entre los casos se encuentra el de un mexicano fallecido recientemente durante un operativo migratorio en Houston, cuya muerte es investigada por autoridades locales y federales estadounidenses.

La gobernante mexicana señaló además que las denuncias responden a la preocupación de México por «presuntas violaciones a los derechos humanos» de mexicanos en centros de detención y por la muerte de tres connacionales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mandataria aprovechó para llamar al Congreso, a los partidos políticos y a la sociedad mexicana a respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos.

«No es solamente un asunto del Gobierno de México», sostuvo. «Es un asunto de todas y de todos los mexicanos».

También pidió a la Comisión Permanente del Congreso que se pronuncie sobre el tema.

«Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos», expresó.

Sheinbaum insistió en que la protección de los mexicanos en el exterior debe ser una causa nacional.

«Tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, pero es un asunto de todas y de todos los mexicanos», señaló.

El anuncio profundiza la estrategia adelantada por Sheinbaum la semana pasada de ir «más allá» de las notas diplomáticas y recurrir a acciones jurídicas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, además de este caso se han registrado múltiples fallecimientos de connacionales en centros de detención migratoria y durante operativos de las autoridades estadounidenses desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. EFE

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