México descarta la pronta normalización de la relación diplomática con Ecuador

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Ciudad de México, 1 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador al afirmar que sigue vigente la ruptura por el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024, algo que consideró «muy grave».

“Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Al ser consultada sobre la relación bilateral un día después de que México derrotara a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, la mandataria defendió la decisión tomada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la sede diplomática mexicana en abril de 2024 para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. EFE

csr/afs/cpy

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