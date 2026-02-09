México descarta nuevas concesiones mineras y dice que más de 200 regresarán al Estado

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que su Gobierno piense otorgar nuevas concesiones mineras y afirmó que más de 200 actualmente en manos privadas serán devueltas al Estado, en el marco de una revisión de la política extractiva y de la gestión de recursos naturales.

«Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano», aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana afirmó que su Administración mantendrá la producción actual de minerales estratégicos, pero sin ampliar la entrega de permisos.

«No, lo que estamos buscando es mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede decaer muchísimo. Pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones esencialmente», sostuvo.

Sheinbaum rechazó críticas de colectivos que advierten sobre un giro hacia el extractivismo.

«Nosotros no vamos a cambiar esa política. Que porque hay ahora colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales, no, nada de eso», afirmó.

Según explicó, las concesiones que volverán al Estado corresponden a proyectos sin actividad productiva y su devolución ocurre de manera voluntaria por parte de las empresas.

Sheinbaum contextualizó el debate en la creciente importancia global de los llamados minerales críticos y tierras raras para la industria tecnológica y automotriz, al subrayar la necesidad de un comercio equitativo.

«Hoy la plata y el oro son considerados minerales críticos porque no están disponibles en todos los lugares y son esenciales para la producción sobre todo de electrónicos”, explicó, y añadió que “en realidad lo que debería de haber pues es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo”.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que la semana pasada la Secretaría de Economía (SE) anunciara que ampliará el diálogo sobre minerales críticos con Canadá, Japón y la Unión Europea en los próximos 60 días, tras el anuncio de un plan conjunto con Estados Unidos en la materia.

En ese sentido, aclaró que aún no existe ningún acuerdo firmado en esta materia.

«Entonces, es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada», dijo.

El miércoles, México y Estados Unidos anunciaron un Plan de Acción conjunto para asegurar el acceso a minerales críticos para sectores clave de la industria, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El plan prevé que durante los próximos 60 días los participantes discutirán la viabilidad de herramientas como un suelo de precios ajustados en frontera para importaciones de estos minerales. EFE

