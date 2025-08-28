México descarta un tratado de libre comercio con Brasil
Ciudad de México, 28 ago (EFE).- El Gobierno mexicano descartó este jueves firmar con Brasil un tratado de libre comercio como el que tiene con Estados Unidos, pero afirmó que apostará por un acuerdo de complementariedad en temas como comercio y cooperación.
“No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en cierta medida”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
Previo a la reunión que sostendrá este jueves con autoridades brasileñas, encabezadas por el vicepresidente de aquel país, Geraldo Alckmin, la gobernante mexicana explicó que “Brasil tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México».
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que lo que le interesa a México es «actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente en industria automotriz», como la «aplicación de reglas de origen».
“Lo que haremos es tratar de actualizar (el acuerdo de complementariedad bilateral), porque se firmó hace más de 20 años, pero no estamos planteándonos un acuerdo de libre comercio en este momento”, zanjó Ebrard.
El intercambio entre Brasil y México, las mayores economías de América Latina, llegó el año pasado a 13.600 millones de dólares, con la balanza favorable al país sudamericano, cuyas exportaciones hacia el mercado mexicano sumaron 7.800 millones de dólares. EFE
