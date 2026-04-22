México desmantela presunta red de robo y contrabando de combustible

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este miércoles de la desarticulación de una presunta red de robo y contrabando de combustible, tras un operativo coordinado en el Estado de México e Hidalgo, en el centro del país, que dejó 14 detenidos y el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos, armamento y recursos económicos.

“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización”, señaló en una conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información, esta red utilizaba pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Según García Harfuch, tras siete meses de investigación y operaciones simultáneas en diversas entidades, las autoridades ejecutaron 20 órdenes de cateo, 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo.

“Durante el operativo fueron detenidas siete personas entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio ‘N’ quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales”, aseveró el funcionario.

Entre los detenidos figuran presuntos operadores logísticos y financieros, administradores de gaseras y responsables de la extracción, traslado y facturación del combustible robado.

El secretario destacó que el grupo tenía una capacidad estimada de extracción de hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburo por semana en la región.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, aseguró que las investigaciones permitieron identificar y desmantelar otra red vinculada al llamado “huachicol fiscal”.

“Se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, dijo.

Lara añadió que las empresas involucradas “han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales» que han llegado a los 23.000 millones de pesos (1.326 millones de dólares).

Detalló que la red utilizaba empresas fachada, documentación falsa y triangulaciones financieras para introducir combustible al país y evadir controles aduaneros, fiscales y regulatorios, con operaciones en Tamaulipas (norte), Querétaro (centro) y Jalisco (oeste).

La FGR denominó a estas empresas como “petrofactureros” y reportó la detención de seis personas.

Además, Lara detalló que fueron asegurados cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y efectivo, en un golpe financiero estimado en unos 126 millones de pesos (unos 7,27 millones de dólares). EFE

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