México desmantela tres narcolaboratorios en medio de presiones de Trump

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México informó el jueves que desmanteló tres laboratorios de metanfetaminas, en una acción que coincide con las presiones de Estados Unidos para combatir con más fuerza el narcotráfico.

El presidente Donald Trump ha dicho que «los cárteles controlan México» y amenazó con actuar por su cuenta.

México, sin embargo, ha aumentado los decomisos de droga y detenciones de presuntos narcos.

Se han desmantelado 2.300 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas desde octubre de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder.

Los tres laboratorios más recientes estaban ubicados en el estado de Sinaloa (noroeste), uno de los más violentos del país.

La Marina divulgó imágenes de los inmensos recipientes y tanques de gas, así como de costales con componentes como sosa cáustica para la fabricación de droga. Soldados y personal forense con máscaras antigás y trajes protectores revisaban el material.

Sinaloa está en el medio de una pugna interna entre dos facciones del cártel que fundó Joaquín «Chapo» Guzmán, hoy condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La justicia estadounidense acusa además a su gobernador, Rubén Rocha, de vínculos con esa organización. Rocha dejó el cargo de manera provisional mientras avanza la investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública valoró el decomiso en unos 50 millones de dólares. «Todo el material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización», indicó en un comunicado.

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