México despliega en Canadá más de 100 efectivos para ayudar en lucha contra los incendios

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- El Gobierno de México anunció este martes el despliegue en Canadá de un contingente de 104 efectivos de emergencias para ayudar a las autoridades canadienses en su lucha contra los incendios forestales que asolan a amplias zonas del país.

En un comunicado, la Comisión Nacional Forestal de México informó que el personal desplegado ya partió del país latinoamericano y acudirá a Thunder Bay, en la provincia de Ontario (centro-este de Canadá).

El contingente, compuesto por 99 hombres y cinco mujeres, proviene de dependencias gubernamentales como Protección Civil, brigadas de protección y manejo de fuego o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

«Esta movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, y reafirma la disposición del Gobierno de México para colaborar ante emergencias que requieren una respuesta coordinada y solidaria entre naciones», destacaron las autoridades.

La semana pasada, Canadá informó que había, al menos, 800 incendios activos en distintos zonas del país, siendo la provincia de Ontario una de las más afectadas.

El humo de estos incendios ha afectado la calidad del aire de ciudades estadounidenses del este como Nueva York o Boston, lo que provocó que el presidente de EE.UU, Donald Trump, acusara a Ottawa de negligencia y amenazara con aprobar más aranceles contra el país vecino. EFE

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