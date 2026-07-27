México destaca «buena coordinación» con EE.UU tras reanudación de exportación de ganado

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Ciudad de México, 27 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la «buena coordinación y colaboración» con EE.UU permitió que el país vecino avalara reanudar la exportación de ganado mexicano, después de que las autoridades estadounidenses establecieran una prohibición para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

«Habla de una buena coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos, muy técnica, porque la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum anunció el viernes que México reanudará la exportación de ganado mexicano hacia EE.UU durante el mes de agosto, una medida de la que le informó a través de una carta la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins.

Al respecto, la presidenta mexicana destacó el «más de un año» de trabajo del Gobierno federal para lograr revertir la prohibición a la exportación de ganado hacia el país norteamericano, uno de los principales mercados de México.

«Se han hecho desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas, que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador. Todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos», recordó.

Sheinbaum afirmó que el país ya está «bastante avanzado» para reabrir la frontera a las exportaciones, un proceso que iniciará por el estado de Sonora para después seguir por Chihuahua, ambos situados en la frontera norte con EE.UU.

«Esto se haría hacia (la) segunda, tercera semana de agosto», precisó.

No obstante, aclaró que para que eso ocurra todavía tienen que ocurrir «una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente» con Washington.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos levantará la prohibición a las importaciones de ganado mexicano que impuso hace más de un año para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo se ha desplazado hacia el norte a través de Centroamérica y fue detectada en junio en granjas de Texas y en Nuevo México.

Estados Unidos planea reanudar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, Arizona, en 30 días y, finalmente, abrir dos puertos de entrada adicionales en Nuevo México. EFE

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