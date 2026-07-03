México destaca que la primera revisión anual del T-MEC va «muy avanzada»

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Ciudad de México, 3 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que en la primera revisión anual del tratado comercial de los tres países norteamericanos (conocido como T-MEC) «vamos muy avanzados», por lo que se mostró optimista en llegar a un acuerdo pese a que EE.UU rechazara extender el acuerdo otros 16 años.

«Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces, somos optimistas en el T-MEC», declaró la mandataria en una conferencia de prensa desde la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán (oeste).

Sheinbaum dijo que ese fue el mensaje que le trasladó a empresarios que forman parte del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), con quienes se reunió el jueves en Palacio Nacional.

Al encuentro acudieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular del sistema de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez; el titular de la Agencia Digital, José Merino, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.

Ante la situación de incertidumbre derivada del freno de Washington a prorrogar el T-MEC, la presidenta insistió en que hay «certidumbre» para invertir en México porque el tratado «se mantiene», al menos, hasta 2036.

«Decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene. Y hay buena relación en materia comercial con el Gobierno de Estados Unidos», subrayó.

Al ser cuestionada por la posición comercial de México, Sheinbaum calificó de «absolutamente falso» que el país haya negociado «mal» con Washington y aseveró que Canadá, socio también en el T-MEC, está «en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento».

«Es una visión del Gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más», añadió.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, ya había expresado sus dudas de extender el acuerdo al asegurar que el país «no necesita nada» de sus socios norteamericanos. EFE

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