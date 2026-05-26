México destaca su «momento iberoamericano» y posición de «puente» entre regiones

3 minutos

Ciudad de México, 26 may (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco, afirmó este martes que México atraviesa un “momento auténticamente iberoamericano”, impulsado por el acercamiento con España, la modernización del acuerdo con la Unión Europea (UE) y su posición como puente comercial entre regiones.

Durante el Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), celebrado en Ciudad de México bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, Velasco sostuvo que el país vive una etapa favorable para fortalecer sus vínculos políticos, económicos y empresariales.

“Estamos en México en un momento auténticamente iberoamericano”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores ante autoridades, empresarios, representantes de organismos multilaterales, instituciones financieras y miembros del cuerpo diplomático.

El canciller destacó el reciente encuentro de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en Barcelona con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con mandatarios latinoamericanos como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el uruguayo, Yamandú Orsi, donde sostuvieron una “conversación extraordinaria sobre la democracia” en la región.

Velasco también resaltó el acercamiento entre México y España respecto a la historia compartida, una relación que, señaló, incluye a los pueblos y comunidades indígenas, que definió son “pueblos y comunidades vivas” con una cultura milenaria y parte central de la sociedad mexicana.

Ese diálogo, agregó, ha permitido abrir “un extraordinario momento de la relación entre México y España”, reforzado por la visita del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

El canciller vinculó este momento con la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE), vigente desde 2000, que afirmó, otorga acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas y busca desgravar el 94 % del comercio bilateral.

Según Velasco, este pacto permitirá que sigan creciendo las inversiones europeas en México y, “por supuesto que es lo más importante”, que avance la integración productiva entre México y la UE.

También, subrayó la participación mexicana en la Alianza del Pacífico, la Secretaría General Iberoamericana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que preside Uruguay, con cuyo presidente, Orsi, dijo, México mantiene una relación cercana.

“Nos sentimos muy orgullosamente y con un cariño fraterno al centro de esta relación iberoamericana”, afirmó Velasco, quien añadió que México vive un “momento espléndido” con los países de la Unión Europea.

Velasco afirmó que México se ve a sí mismo como “un puente entre regiones”, con acceso preferencial a más de 50 países, que representan más de 1.500 millones de habitantes y una parte relevante de la economía global.

Además, defendió la estabilidad de la economía mexicana por la fortaleza de su moneda, el acceso a mercados, la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) y el tamaño de su mercado interno.

El canciller concluyó que México es “un extraordinario destino para la inversión” y para seguir comerciando “para la prosperidad de toda la región iberoamericana”. EFE

jsm/afs/seo

(foto)(video)