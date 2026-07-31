México detecta que el Pacífico concentra tráfico marítimo de drogas y refuerza vigilancia

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó este viernes que las autoridades han detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar la vigilancia en esa región y a modificar su estrategia de combate al narcotráfico.

Durante la conferencia presidencial, el almirante explicó que la Armada ha concentrado su despliegue en el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, donde han identificado el principal movimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales para transportar cargamentos de droga.

«En la estrategia que tenemos de vigilancia en los mares, hemos visto que la mayoría de la droga actualmente se está concentrando en el Pacífico», señaló.

Precisó que el despliegue se ha reforzado «hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las islas Revillagigedo», con el objetivo de detectar embarcaciones desde etapas tempranas y evitar que los cargamentos lleguen a tierra.

«Eso nos permite tener una alerta temprana y asegurar embarcaciones, principalmente cargadas con droga», explicó.

El funcionario añadió que las organizaciones criminales también han modificado sus métodos de operación para introducir estupefacientes al país o trasladarlos por vía marítima.

«Han cambiado un poco las organizaciones criminales y han traído polizones, gente que no trae papeles que viene a bordo de los barcos grandes y lanzan la carga al mar», indicó.

Explicó que, por ello, la Marina ha incrementado los operativos para recuperar cargamentos arrojados al océano y detener a las embarcaciones encargadas de recogerlos.

«Por eso hemos hecho algunos boletines donde decimos que hemos rescatado carga en el mar. Pero también hemos asegurado embarcaciones mexicanas que son los recolectores de esa carga», afirmó.

Morales Ángeles señaló que las investigaciones apuntan a que las embarcaciones aseguradas pertenecen principalmente a dos de las principales organizaciones criminales del país.

«Principalmente son del Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa», sostuvo.

De acuerdo con información oficial, durante la actual Administración federal la Marina ha asegurado ya más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del Gobierno de Estados Unidos para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país. EFE

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(foto)