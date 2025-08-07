México detiene a cinco integrantes del Cartel del Pacífico en la fronteriza Tijuana

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Cinco personas pertenecientes al Cartel del Pacífico fueron detenidas durante dos operaciones simultáneas realizadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California (noroeste), por fuerzas armadas mexicanas durante el registro de dos domicilios.

En los cateos realizados en dos domicilios, además de las detenciones, se aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, 85 cartuchos útiles, una bolsa con metanfetamina y una bolsa de plástico con marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

La acción comenzó mediante labores de investigación, en las que se identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas, en Tijuana, donde se resguardaban los sujetos vinculados a la organización delictiva, por lo que las fuerzas de seguridad implementaron vigilancias fijas y recabaron pruebas suficientes para intervenir.

En una acción simultánea, agentes de seguridad catearon un inmueble en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y una mujer y confiscaron 85 cartuchos y una bolsa con marihuana. Mientras que en la colonia Las Américas arrestaron a tres personas y aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas, siete cargadores, cartuchos y una bolsa con cristal de metanfetamina.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que los detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones, alias Cabo13; Juan David Ramírez Saldaña y Lizeth Ramírez Flores; Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias El Chila, y Rosa María García Flores, todos ellos integrantes del cartel que opera en la zona.

Los cinco fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas. EFE

