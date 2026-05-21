México detiene a dos personas acusadas de tráfico de migrantes en la frontera con EE.UU.

2 minutos

Ciudad de México, 21 may (EFE).- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este jueves en un municipio Nogales de Sonora (norte), fronterizo con Estados Unidos, a un hombre y una mujer que, supuestamente, formaban parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes.

A través de un comunicado, la FGR informó que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad de México, identificaron que en una zona de la frontera norte operaba esta organización criminal con influencia en Sonora.

Tras ubicar dos inmuebles en el municipio de Nogales vinculados a la organización, los agentes arrestaron en las inmediaciones a Jesús ‘N’ y Claudia ‘N’, a quienes los investigadores acusan de ser parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y tráfico de drogas.

El operativo contó con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y de la de Defensa.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia para determinar su situación legal.

Estas detenciones en la frontera con EE.UU. ocurren el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional del país vecino, Markwayne Mullin, se encuentra en Ciudad de México para reunirse con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en el marco de las negociaciones entre ambos países sobre seguridad, migración y narcotráfico.

Esta visita da seguimiento a la llamada que mantuvieron el viernes la propia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, una conversación calificada como «excelente y cordial» desde el lado mexicano.

El republicano insiste en amenazar con una intervención en México para luchar contra los carteles del narcotráfico, al tiempo que presiona a las autoridades del país para que intensifique el control migratorio y reduzcan así la llegada de migrantes al lado estadounidense de la frontera común. EFE

des/csr/seo