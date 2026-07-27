México detiene a líder de grupo criminal vinculado a Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa

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Ciudad de México, 27 jul (EFE).- Militares y agentes de seguridad detuvieron este lunes, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), a Ricardo ‘N’, alias ‘El Tío’, identificado por las autoridades como operador financiero y líder de un grupo criminal vinculado a Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa.

Según informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado, el líder criminal fue detenido junto a otras cinco personas del mismo grupo delictivo en el costero y turístico municipio de Mazatlán, en un operativo en el que les incautaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo o dos automóviles.

‘El Tío’ era considerado un «objetivo prioritario» por su vinculación a Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente se encuentra preso en EE.UU.

Fuentes federales informaron a EFE que los detenidos se identifican por los nombre de: Ricardo Ozuna Tirado, alias ‘El Tio’; Marcelo Eduardo Mendoza Ramirez, José Manuel Félix Covarrubias, Jano Alonso López Ruiz, José Manuel Sosa Carrasco y Alejandro Coronel Reyes Junior (de nacionalidad estadounidense).

«Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años, es identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa», añadieron estas fuentes.

Tras labores de vigilancia, los agentes localizaron a los individuos en dos inmuebles que, presuntamente, utilizaban para la «comisión de delitos», por lo que procedieron a su detención de los seis individuos.

«A los detenidos se les hicieron de conocimiento sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones pertinentes y determinará su situación legal», señaló el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Marina (Semar) y de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) o del Centro Nacional de Inteligencia.

Los Chapitos es una de las principales facciones del poderoso Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por EE.UU el año pasado.

Actualmente el estado de Sinaloa, cuna del homónimo cartel, vive una guerra interna entre grupos rivales del crimen organizado, principalmente protagonizada por Los Chapitos y Los Mayos.

Este conflicto ha dejado al menos 3.000 asesinatos y miles de desplazados y desaparecidos a pesar del amplio despliegue militar del Gobierno federal.

Según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más «puntuales» y se han trasladado a las zonas rurales de Sinaloa.

Hace meses, Washington provocó un terremoto político en ese estado al acusar formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de alto nivel de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos. EFE

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