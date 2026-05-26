México detiene a sobrino de El Chapo que cuenta con orden de extradición

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(Actualiza con comunicado de la Secretaría de Seguridad)

Ciudad de México, 26 may (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora (noroeste), a Isai ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cuenta con orden de extradición.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó mayores detalles, según anunció en redes sociales.

Fuentes federales señalaron a EFE que el detenido fue identificado como a Isaí Martínez Cepeda, alias ‘El Chinacate’, sobrino de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ y hermano de Enoc Martínez Cepeda alias ‘El Vocho’.

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está acusado de ser un «operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica».

Supuestamente, el año pasado coordinó la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

El sobrino de ‘El Chapo’ sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos.

Tras un trabajo de investigación y de vigilancia aérea, agentes mexicanos lo localizaron en un inmueble en Nogales, al que entraron después de que un juez aprobara la orden de registro.

«Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isai ‘N’. Le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos», explicaron las autoridades, quienes precisaron que el domicilio en cuestión quedó bajo resguardo policial.

En el operativo contra el presunto miembro del Cartel de Sinaloa participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional o de la Secretaría de la Marina (Semar).

El secretario de Seguridad informó además de que en Tapachula, Chiapas (sureste), se cumplimentó una orden de registro en un inmueble donde se incautaron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

También se aseguraron dos camiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Esta incautación ocurrió como parte de una investigación en la que se identificó a un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo la fachada de un depósito de vehículos de carga.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión para que se logren resultados en la lucha contra estas bandas criminales. EFE

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