México detiene a una integrante de la banda Tren de Aragua acusada de trata de personas

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron este miércoles, en la capital del país, a una integrante de la banda criminal transnacional de origen venezolano ‘Tren de Aragua’, designada como organización terrorista por Estados Unidos, y a quien acusan de actividades delictivas como trata de personas y narcomenudeo.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que la arrestada, identificada como Yorbelis ‘N’, alias ‘La Maracucha’, es de nacionalidad extranjera y fue arrestada en la alcaldía capitalina de Cuauhtémoc, en la cual tenía su base de operaciones a través de varios hoteles de la zona.

Los investigadores la acusan de actividades delictivas como el cobro de piso, extorsión, la venta de drogas y de captar a víctimas para que sean sexualmente explotadas.

El operativo contra esta integrante del ‘Tren de Aragua’ comenzó el año pasado, cuando se realizaron detenciones previas en el seno del mismo grupo criminal que se dedicaban a lo mismo que ‘La Maracucha’, quien contaba con dos órdenes de arresto por trata de personas agravada y delincuencia organizada.

Por todo ello, los agentes intensificaron los recorridos de vigilancia y la localizaron esta mañana en la colonia (barrio) Buenavista, donde fue detenida por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

La presunta integrante del grupo criminal pasó a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

«Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso, de trabajar de permanente con autoridades locales para detener a quienes generan violencia y afectan la seguridad de la población», concluyeron las autoridades.

El ‘Tren de Aragua’ es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos. EFE

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