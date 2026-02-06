México detiene al líder de una facción del Cartel de Sinaloa acusado de tráfico de drogas

2 minutos

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este viernes el arresto en el estado de Querétaro del líder de ‘Los Salazar’, una facción vinculada al Cartel de Sinaloa, organización que fue declarada terrorista por Estados Unidos el año pasado.

En sus redes sociales, detalló que el detenido responde al nombre de Diego ‘N’, conocido como ‘El Flaco’, a quien las autoridades acusan de coordinar las ventas y la distribución de droga a la capital del estado, así como de tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

García Harfuch aseguró que el grupo criminal que ‘El Flaco’ lidera está asociado al Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más relevantes de México y que están en el punto de mira de las autoridades estadounidenses.

Este arresto se produjo en un operativo de las fuerzas de seguridad tras cuatro meses de investigación, añadió, en el que también fueron detenidas otras 29 personas de la misma facción criminal.

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano detalló que fueron arrestados 21 hombres y 9 mujeres, entre ellos el líder del grupo criminal, a quienes les incautaron armas de fuego, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Este operativo se produce mientras el estado mexicano de Sinaloa vive una escalada aguda de violencia por la pugna interna de facciones del Cartel de Sinaloa, por lo que el Gobierno desplegó casi 2.800 agentes militares, de seguridad y ministeriales para reforzar la seguridad. EFE

des/csr/psh