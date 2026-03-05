México detiene al líder de una facción del Cartel de Sinaloa que traficaba con fentanilo

3 minutos

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- Miembros de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este jueves en el noroeste del país al líder de una facción del Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Estados Unidos, junto a otros tres integrantes del mismo grupo criminal, quienes presuntamente formaban parte de una red dedicada a la distribución de fentanilo.

«Durante la acción operativa también se localizó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas y se aseguraron 3 armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y equipo utilizado para la producción de droga», informó el Gabinete de Seguridad a través de sus redes sociales.

Entre los detenidos, el líder de la facción, identificado como Regulo Gilberto ‘N’, alias Tobilio, y una mujer contaban con órdenes de arresto por parte de Estados Unidos.

Según informaron las autoridades en un comunicado, la mujer arrestada, Karina Guadalupe ‘N’, era la encargada de la logística y adquisición de precursores para el grupo criminal.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes se encontraron con la mujer mientras circulaba con un vehículo sin matrícula, razón por la cual le dieron el alto.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la inspección del vehículo hallaron aproximadamente 1.000 dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida.

Posteriormente los agentes localizaron un segundo vehículo con los otros tres integrantes de la facción del Cartel de Sinaloa arrestados, a quienes les incautaron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.

Los investigadores los acusan de conformar un grupo delictivo responsable de episodios de violencia en el noroeste de México, uno de los focos principales de la crisis de seguridad que vive el país, y de producir drogas sintéticas «a gran escala».

Además, el operativo concluyó con la entrada de las fuerzas de seguridad en el laboratorio clandestino de los detenidos, donde aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas.

El valor estimado de lo incautado en el mercado estadounidense ronda los 1.250 millones de dólares, aseguró el Gabinete de Seguridad.

Los cuatro sospechosos pasaron a disposición de un agente de la Fiscalía mexicana a la espera de que se esclarezca su situación legal.

Sinaloa, considerado un bastión histórico del narcotráfico en México, registró un incremento de la violencia desde septiembre de 2024 debido a disputas entre grupos criminales, lo que llevó al Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a reforzar la presencia federal en la entidad.

El año pasado la Casa Blanca designó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, misma medida que aplicó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, conocido como El Mencho, fue abatido en un operativo del Ejército mexicano a finales de febrero. EFE

